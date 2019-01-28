الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، رفع العقوبات التي فُرضت في أبريل/ نيسان الماضي، على مجموعة “روسال” الروسية وشركة “إن بلاس” التابعة لها.

ويُسيطر على هاتين الشركتين، الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن “الشركتين قلصتا من قبضة ديريباسكا عليهما، وأنّ كلا منهما وافقت على وجود شخصيات مستقلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجلس إدارتها”، بحسب قناة “الحرة” المحلية.

وأضافت الوزارة أن “الشركتين وافقتا أيضا، على شفافية لم يسبق لها مثيل، من خلال السماح لوزارة الخزانة بإجراء مراجعة دقيقة لعملياتهما”.

غير أنها شددت في المقابل، على أن العقوبات المفروضة على ديريباسكا ما تزال قائمة.

ويرى محللون، أن هذا القرار قد يثير الغضب في الولايات المتحدة، خصوصا في أوساط الديمقراطيين.