ألمانيا – استعاد فريق بايرن ميونخ مركز الوصافة في الدوري الألماني لكرة القدم، على حساب ضيفه شتوتغارت، إثر فوزه عليه (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 19 للبوندسليغا.

ووضع الإسباني تياغو الكانترا الفريق البافاري في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية. ورد اليوناني أناستاسيوس دونيس بهدف التعادل لفريقه شتوتغارت، عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وتقدم الفريق البافاري من جديد، بحلول الدقيقة 55، بهدف جاء بـ “نيران صديقة” سجله مدافع الضيوف كريستيان غينتنير خطأ في مرماه.

وعزز المهاجم البافاري ليون غوريتسكا تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 71، ومن ثم اختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي رباعية أصحاب الأرض، عند الدقيقة 84، معوضا ضربة الجزاء التي أهدرها، في الدقيقة 65 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا”.

ورفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب، بذلك رصيده إلى 42 نقطة، واستعاد مركز الوصافة، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر بوروسيا دورتموند، الذي تغلب بدوره على ضيفه هانوفر (5-1)، أمس السبت.

في المقابل، تجمد رصيد شتوتغارت، عند 14 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب البوندسليغا.

المصدر: “sportbox.ru”