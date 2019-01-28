بغداد – أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، بتطور العلاقات الثنائية بين العراق وكوريا الجنوبية ونموها المتزايد.

واكد صالح خلال استقباله المبعوث الرئاسي الكوري الخاص “هان بيونغ دو” ضرورة المشاركة الفاعلة للشركات ورجال الأعمال الكوريين للاستثمار في قطاعات البناء والطاقة والصناعة وإعمار وبناء المدن المحررة وبقية المناطق الأخرى.

و أكد بيونغ دو، وقوف بلاده الى جانب العراق، ورغبتها الجادة بتعزيز العلاقات بين البلدين، مبدياً استعداد كوريا الجنوبية للإسهام بحركة البناء والاعمار في مختلف الصعد بما يعزز نهوض العراق وازدهاره.

وكالات