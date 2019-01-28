ليبيا – حذّر رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر حسن اليوم الإثنين من وقوع كارثة بيئية تهدّد منطقة الكورنيش بالعاصمة طرابلس تحديداً عند الطريق الممتدة من ميناء طرابلس حتى ميناء الشعاب البحري بسبب وجود تسرب لمياه البحر.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية أشار في تصريح خاص لمكتب الهيئة الإعلامي إلى التقرير الفني المصور والمعد من قبل شركة الانشاءات البحرية التابعة لوزارة المواصلات الذي يوضح حجم الكارثة التي ستلحق بالمنطقة القريبة من الكورنيش في حال استمرار تغلغل مياه البحر تحتها وعدم التدخل العاجل.

وشدد حسن على ضرورة إيلاء هذا الموضوع بالغ الأهمية من كافة الجهات ذات العلاقة وأن تتحمل المسؤولية لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول لها في القريب العاجل.