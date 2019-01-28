ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر حسن أمس الأحد إجتماعاً مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر ومندوب عن المجلس الرئاسي بحضور مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة مشاريع البنية التحتية وظاهرة تكدس القمامة والعمل على التخلص منها.

ومن جانبه، دعا رئيس هيئة الرقابة المجتمعين إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعالجة مشكلة تكدس القمامة على وجه السرعة خاصة في ظل التقصير الحاصل بما يخص موضوع تكدس القمامة بمدينة طرابلس وغيرها من المدن الليبية رغم وجود ميزانيات تصرف لهذا الغرض والتي وصلت إلى 400 مليون سنوياً.

وشدد حسن على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد من يعمل على عرقلة عمل شركات الخدمات العامة التي بدورها تسعى جاهدة رغم مشاكلها و متطلباتها إلى إبراز الجانب الجمالي لمدينة طرابلس وكل المدن الليبية.

رئيس هيئة الرقابة قال :”إن الفرصة أمامنا لتكون سنة 2019 سنة خير وعمل وتفاني وتكاثف بين كل الجهود المخلصة وأن نشاهد كل مدننا خالية من مظاهر التشويه والتخلف وأن تزداد حملات التوعية والإرشاد المختصة في هذا الشأن”.

وبدوره، طرح وزير الحكم المحلي عدة موضوعات تمس المواطن وتشكّل خطراً على صحته منها تكدس القمامة والعمل على إعادة تدويرها واعتبارها من ضمن الحلول الجذرية المطلوبة.

ومن جهة أخرى، تحدّث مدير عام شركة الخدمات العامة باستفاضة عن مشاكل ومعوقات العمل منها عزوف العمالة الوافدة وإشكالية توفر السيولة والميزانية المخصصة التي لا تلبي متطلبات العمل اليومي بمختلف المدن الليبية إلى جانب عدم تعاون بعض الجهات العامة ، مشيراً إلى أهمية وضرورة العمل على تدوير القمامة وإعداد مكبات مرحلية لتجميع القمامة.

فيما إستعرض رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي عدداً من المشاكل التي تواجه الشركة والمتمثلة في انهيار البنية التحتية للعاصمة طرابلس ومسألة ركود مياه الأمطار في الطرقات العامة والشوارع مما تشكل مختنقات مرورية تعرقل مقتضيات الحياة المعيشية لدى المواطنين حيث تم في هذا الصدد مناقشة وضع آلية لصرف التجمعات المائية ومناقشة تطوير الطرق الحالية التي تعتمدها الشركة في الصرف الصحي .

هذا وحضر الإجتماع كل من وكيل هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الحكم المحلي ومدراء الإدارات بهيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير عام شركة الخدمات العام وعدد من مدراء شركات الخدمات العامة بالمناطق .

