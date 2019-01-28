سوريا – وسعت الشرطة العسكرية الروسية مناطق تواجدها وتسيير دورياتها في منطقة منبج الواقعة شمال شرقي محافظة حلب.

وتعمل الشرطة العسكرية الروسية على ضمان الأمن في منطقة منبج، والسيطرة على الوضع ورصد تحركات التنظيمات المسلحة.

كذلك تقدم الشرطة العسكرية المساعدة للسكان عند العثور على عبوات ناسفة لم تنفجر بعد، وتعمل على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، التي يوزعها المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

ومنذ بداية الشهر الجاري بدأت الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في محيط مدينة منبج، التي كانت تخضع في السابق لسيطرة المقاتلين الأكراد، الذين تدعمهم الولايات المتحدة.

وخرج المقاتلون الأكراد من منبج في ديسمبر الماضي، وتوجهوا إلى منطقة شرق الفرات، كما تمكن الجيش السوري من إنشاء نقاط أمنية في محيط المدينة.

المصدر: نوفوستي