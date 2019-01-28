ليبيا – كشف عضو مجلس النواب أسامة الشعافي أمس الأحد أن عددا من النواب سيقدمون الأسبوع المقبل مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

الشعافي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وإجرامية هو تصنيف مستحق فهي تعد الأب الشرعي لكل جماعات العنف والتطرف وقد شرعت للعنف تنظيرا وممارسة ،على حد قوله.

وأكد عضو مجلس النواب على أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزل مستمرة في نهجها القديم الذي ربما حاولت التبرؤ منه في بعض المراحل لمكاسب سلطوية لا لقناعة أيديولوجية.

الشعافي أضاف بأن ليبيا خاضت حربا ضروسا ضد جماعات العنف الديني وعلى رأسها تنظيم القاعدة وانتصرت عليه انتصارا مظفرا في بنغازي وسرت ودرنة وفِي الجنوب وقدمت نموذجا باهرا للعالم في الحرب ضد الإرهاب والقضاء عليه.