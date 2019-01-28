ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني اليوم الإثنين بأن مصدر الصراع الليبي هو جماعة الإخوان وتطلعاتها إلى الاستيلاء على السلطة والثروة وإقصاء مَن يعاديها من أجل جر المجتمع إلى عصور الظلام والتخلف.

العباني قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” إن الإخوان لا يتعايشون مع الجيش فهم لا يقبلون الجيش ويعتبرونه مصدر تهديد والاتجاه العام في ليبيا يدفع نحو إقامة جيش وطني قوي وموحد يؤيد بقوة القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التحام أهل الجنوب بالجيش والترحيب منقطع النظير بالقوات العسكرية أكبر دليل على فشل المخطط الإخواني.

يشار إلى أن 20 عضو من مجلس النواب قد قدمو يوم أمس الأحد مقترح لرئاسة البرلمان بشأن تجريم جماعة الاخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية ، على أن يقدم مقترحهم هذا للتصويت خلال الجلسات المقبلة .