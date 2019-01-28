القبض على سارق اللوحة الثمينة من متحف في قلب موسكو

القبض على سارق اللوحة الثمينة من متحف في قلب موسكو

روسيا – ألقت الأجهزة الأمنية الروسية القبض على شخص تمكن من سرقة لوحة ثمينة للرسام أرخيبا كويندجي، من متحف “غاليري تريتياكوف” الواقع وسط موسكو.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الشرطة ألقت القبض عليه في قرية “زاريتشي” في مقاطعة موسكو، موضحة أنه شاب عمره 31 عاما، واعترف بأنه أخفى اللوحة بعد سرقتها في منشأة لا تزال قيد البناء، أين تم العثور عليها.

ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون الشاب قد أقدم على سرقة هذه اللوحة الثمينة “آي بتري. القرم” بهدف بيعها، علما أن قيمة تأمين هذه اللوحة تبلغ 180 ألف دولار.

هذا واتضح أن المتهم تم إيقافه في شهر ديسمبر الماضي بسبب حيازته المخدرات.

وتواصل الأجهزة المختصة البحث والتحقيق في إمكانية وجود شركاء في هذه الجريمة، كما تم فتح قضية جنائية تتمثل في “سرقة أشياء ذات قيمة خاصة”.

وكشفت مصادر أمنية أمس الأحد أن عملية السرقة، نجحت بسبب جرأة المجرم، الذي اقترب من اللوحة وأنزلها من الحائط ونزعها من إطارها ثم خرج بها إلى جهة مجهولة، وذلك على مرأى عشرات الأشخاص المقتنعين بأنه من موظفي المتحف.

المصدر: نوفوستي