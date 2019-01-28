ليبيا – وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة تعميماً اليوم الإثنين إلى كل آمري المناطق العسكرية والغرف الأمنية المشتركة يمنع بموجبه تحرك الآليات المسلحة مهما كانت تبعيتها داخل المدن والقرى والطرقات العامة.

القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع للناطق الرسم باسم القيادة حظر الرماية العشوائية في المناسبات الاجتماعية بأنواعها على أن يضبط المخالفين ويتم إحالتهم الى جهات الاختصاص.

وأشارت القيادة العامة للقوات الملسلحة إلى أن هذا البلاغ يأتي لمنع الخروقات الأمنية واحترام القانون وحماية المواطنين.