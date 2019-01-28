موسكو – أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تسوية الوضع في فنزويلا يجب أن تتم من قبل الفنزويليين أنفسهم في إطار الدستور، مؤكدا أنه لم يجر بحث تقديم دعم مالي أو عسكري لفنزويلا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أنه من المهم الآن أن يحل الفنزويليون أنفسهم الخلافات في إطار الدستور، مضيفا: “الشيء الوحيد الذي يمكننا جميعا أن نساعد به، هو عدم التدخل في الأوضاع (في فنزويلا)، على عكس ما تفعل بعض الأطراف”.

وأشار بيسكوف في معرض جوابه عن سؤال عما إذا كانت موسكو قد تواصلت مع رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي اعترفت به العديد من الدول رئيسا مؤقتا للبلاد، أشار إلى أن الكرملين لم يتواصل مع غوايدو، حتى الآن، ولا توجد أي خطط في هذا الشأن”.

المصدر: سبوتنيك