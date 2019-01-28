ليبيا – إستقبل أمر عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي اليوم الإثنين بمدينة سبها وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

شعبة الإعلام الحربي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن زيارة وزير الداخلية تأتي بناء على تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي أطلق عملية تطهير المنطقة الجنوبية والذي تشترك فيه مختلف وحدات الجيش والشرطة.

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يشار إلى أن زيارة وزير داخلية المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف إلى مدينة سبها تأتي بعد بسط القوات المسلحة سيطرتها على مدينة سبها بالكمال وبدأ عملياتها العسكرية لتطهير الجنوب من العصابات الاجرامية الاجنبية وخلايا الجماعات الارهابية .