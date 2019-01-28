ليبيا – قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب إن المستشار عقيلة صالح التقى بوفد من مركز الحوار الإنساني بجنيف والذي يقوم بالإعداد للمؤتمر الوطني الجامع.

المريمي كشف وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية أن رئيس مجلس النواب ناقش مع الوفد جملة من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الوطني الجامع المرتقب عقده الفترة المقبلة وأنه قدم عدة توصيات كفيلة بإنجاح الجلسة النهائية للملتقى الوطني الجامع وبما يساعد القائمين عليه بتفادي أخطاء المسارات السابقة كما سلم المستشار صالح وفد مركز الحوار الإنساني بجنيف التقرير النهائي للمرحلة التشاورية للملتقى الوطني.

وأشار إلى أن المستشار صالح أكد على ضرورة أن يكون المؤتمر محطة هامة تجمع الليبيين كافة وضرورة استرجاع السيادة الوطنية الكاملة واحترام الإرادة الليبية والتركيبة الاجتماعية والمناطقية.

ونوّه إلى أنه لا يجوز أن يكون المؤتمر مؤسسة محدثة تحل محل المؤسسات الشرعية وكذلك عدم تعيين أي سلطة دون الرجوع إلى الشعب الليبي.

كما طرح ضرورة وجود معايير واضحة ومقبولة لتحديد المشاركين في الملتقى وتطرق إلى كيفية التعاون من أجل خروج الملتقى الوطني الجامع بتوصيات تساهم في إخراج البلد من أزمتها ومحنتها الحالية.