ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في خطابه موجه إلى كل من أعضاء المجلس الرئاسي بصفته “القائد الأعلى للجيش” ووزير دفاع الوفاق ورئيس أركان الرئاسي ورؤساء مناطقه العسكرية اليوم الاثنين بحماية المنطقة الجنوبية وفقاً لما نص عليه الإتفاق السياسي.

المشري دعا في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه الجهات المذكورة أعلاه إلى ضرورة الإلتزام بنص وروح الاتفاق السياسي وحماية السيادة والمواطن والحدود والمنشآت الحيوية كل حسب إختصاصه.

ولفت رئيس المجلس الاستشاري إلى أن الأخبار المتواترة من خلال تقارير الأجهزة الأمنية وتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني بليبيا تشير إلى وجود قوات للمعارضة التشادية والمعارضة السودانية بما يمس السيادة الوطنية ويسئ للعلاقات مع دول الجوار وإلى وجود جماعات متطرفة مثل داعش والقاعدة وغيرها في الجنوب الشرقي والغربي للبلاد إلى جانب انتشار عصابات تهريب البشر وعصابات خطف وترويع للمواطنين.

وأضاف المشري بأن الإتفاق السياسي أورد في مبادئه العامة الفقرة الأولى والتي تطالب بضرورة الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها وإستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.

المشري نوّه إلى أن الفقرة 18 من الإتفاق السياسي تنص على :”إحتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن بمقتضى القانون وخدمة للصالح العام ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي كما يحظر على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة”.

يشار إلى أن هذا الخطاب يأتي بعد يومين من إعلان المشري إستقالته وإنسحابه من جماعة الاخوان المسلمين دون أن يكشف عن ما إذا كان قد فسخ بيعته للجماعة أم لا ذلك لأن نظام الإنتساب لها قائم على البيعة والسمع والطاعة .

كما أنه يأتي بعد بسط قوات الجيش التابعة للقيادة العامة سيطرتها على مدينة سبها والعديد من المناطق الجنوبية وإقتحام أوكار مرتزقة المعارضة التشادية والجماعات الارهابية في الجنوب .