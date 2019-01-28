ليبيا – عقد أمس الاحد صباحآ اجتماعاً أمنيآ بمعسكر المنطقة العسكرية أجدابيا برئاسة آمر المنطقة العميد فوزي المنصوري وبحضور مدير أمن اجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي ورئيس اللجنة التسييرية حافظ جبريل وباقي الجهات الأمنية التابعة للمدينة لبحث الأوضاع الأمنية.

الحاضرون شددوا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية على ضرورة التعاون الأمني ومناقشة ملف الهجرة الغير شرعية وكيفية التعامل معها.

وأكد المجتمعون على أهمية دعم البوابات التابعة للمدينة وكيفية تنسيق الأجهزة الأمنية فيما بينها وتفعيل الدوريات داخل وخارج المدينة للحفاظ على الأمن.