ليبيا – استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الإثنين وفداً إيطاليا رفيع المستوى برئاسة مدير إدارة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية.

المجتعومن إستعرضوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

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وأوضح باشاغا خلال اللقاء بأن وزارة الداخلية تتطلع إلى تعاون ودعم مباشر من الحكومة الإيطالية في مجالات تدريب وتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية التابعة للوزارة.

وثمن الوفد الإيطالي الجهود التي يقوم بها وزير الداخلية المفوض في تطبيق الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.