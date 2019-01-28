ليبيا – طالبت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة فى حكومة الوفاق بمنع استخدام حليب أطفال نوع Modilac ملوث بميكروب السالمونيلا بونا Salmonella Poona ؛ تم تصدير شحنة منه عن طريق إحدى الشركات الخاصة.

هذا وقد حذر مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة “عمر الطوير” اليوم في تعميمه الصادر اليوم الإثنين المخالفين للتعليمات من تعرضهم للمساءلة القانونية.

وبحسب التعميم الذي أشير فيه إلى كتاب رئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية بشأن التبليغ عن الحليب الملوث؛ فإن الشحنة لم يتم استيرادها عن طريق وزارة الصحة.

يشار إلى أن التعميم الصادر عن إدارة التفتيش مساء اليوم موجه إلى كلٍ من المديرين العامين ورؤساء اللجان التسييرية بالمستشفيات والمراكز التخصصية .

كما تم توجيه التعميم إلى مديري الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة؛ إلى جانب مديري مكاتب التفتيش والمتابعة والصيدليات والمستشفيات والمصحات الخاصة.

ويأتي هذا التحذير من صحة الوفاق بعد أن أمرت الشركة الأم لإنتاج حليب الرضع علامة “موديلاك” يوم أمس الأخد بسحب حصص من منتجاتها بالسوق، بعد اكتشاف إصابة 4 حالات ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الشركة الأم بأنه وتبعا لاكتشاف أربع حالات إصابة ببكتيريا السالامونيلا، تقرر سحب منتجاتها إلى حين إجراء تحاليل على المنتوج.

وباشرت الجهات المختصة بفرنسا إجراء تحقيقات وتحاليل حول المنتوج، على خلفية اكتشاف هذه الحالات، في انتظار ما ستظهره نتائج التحاليل ، وفقاً لصحيفة الشروق الجزائرية .

المرصد – متابعات