بغداد – كشفت صحيفة عراقية، اليوم الأحد، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يدرس خيارات إنهاء التعاقد مع المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، في إطار مشروع إصلاحي سيتبناه، على خلفية خروج أسود الرافدين من كأس آسيا.

وذكرت صحيفة “الصباح” العراقية، أن عددا من أعضاء اتحاد الكرة كشفوا عن وجود “تحركات جادة تهدف إلى إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني وجهازه المساعد، بالإضافة إلى حل لجنة المنتخبات، في إطار مشروع إصلاحي سيتبناه مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم”.

وأوضحت الصحيفة أن “أكثر من عضو في اتحاد الكرة العراقي ذكروا أن الاتحاد عازم على الاستغناء عن خدمات المدرب كاتانيتش وجهازه المساعد، وكذلك حل لجنة المنتخبات، كونها المسؤول الأول والأخير عما وصلت إليه كرتنا في الآونة الأخيرة”.

وأشار التقرير إلى أن الأمور تسير باتجاه “التعاقد مع مدير فني على مستوى عال يقود مهمة التخطيط لانتشال كرتنا من وضعها الحالي تماشيا مع التطور الكبير الذي طرأ على أداء أغلب المنتخبات العربية”.

وأكد التقرير أن الاتحاد “لم يحسم بعد هوية المدرب الجديد، في ظل الانقسام الواضح بين الأعضاء، إذ إن هناك من يؤيدون بقاء المدرب الحالي، وقسم آخر يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي يشار له بالبنان، فضلا عن معسكر آخر يريد الاستعانة بمدرب محلي كونه الأقرب للاعب العراقي شرط تواجد مدير فني أجنبي”.

المصدر : كووورة