انجلترا – حقق تشيلسي فوزاً هاماً على نظيره شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وسجل ويليان هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ليخرج البلوز من شوط المباراة الاول متقدماً بأقدام النجم البرازيلي.

وفي الشوط الثاني، سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 64، قبل ان يقتل ويليان المباراة في الدقيقة 83.

المباراة شهدت مشاركة الصفقة الجديدة للبلوز، جونزالو هيجواين القادم من يوفنتوس الإيطالي معاراً حتى نهاية الموسم الجاري.

بهذه النتيجة يتأهل تشيلسي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، بعد أيام من وصوله لنهائي كأس الرابطة، ليلتحق بمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.