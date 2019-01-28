“جت إيرويز” الهندية تطلب زيادة رأسمالها عبر تحويل ديونها إلى أسهم

“جت إيرويز” الهندية تطلب زيادة رأسمالها عبر تحويل ديونها إلى أسهم

الهند – أفادت شركة “جت إيرويز” الهندية للطيران إنها ستطلب زيادة رأسمالها عبر تحويل ديون مستحقة عليها إلى أسهم.

وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة الهندية، الإثنين، إن زيادة رأس المال ستتم كذلك عبر إصدار أسهم جديدة؛ حيث ستطرح رؤيتها خلال اجتماع يعقد الشهر المقبل.

وتراجع سهم الشركة في تعاملات اليوم بنسبة 6.45 بالمائة إلى 246.60 روبية (3.46 دولارات) حسب عارض الأسهم في البورصة.

والأسبوع الماضي، وافقت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية (حكومية)، على زيادة حصتها في شركة “جيت إيرويز”، إلى 49 بالمائة، من 24 بالمائة، وفقا لوسائل إعلام هندية.

ولم تحقق شركة الطيران ومقرها مومباي، أرباحا في 9 أعوام، خلال الـ11 عاما ماليا الماضية.

وتواجه شركات الطيران في الهند، صعوبات تتمثل في ارتفاع تكاليف الوقود وضعف العملة المحلية (الروبية) والمنافسة الحادة، ما ألحق أضرارا بها.