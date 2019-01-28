ليبيا – بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر خلال اجتماع له اليوم الاثنين مقترح تنفيذ توصيات تحسين أداء الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاتصالات.

الإجتماع عرض خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي عدد من التوصيات التي تضمنت تذليل الصعوبات ومعالجة المختنقات والمعوقات التي تعيق برامج ومشروعات التي تهدف للتوسع وتحسين الخدمات الإلكترونية خاصة المقدمة للمصارف.

وتم الاتفاق على استمرارية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لاسيما مصرف ليبيا المركزي وقطاع الاتصالات وتشكيل لجنة إدارية وفنية بالخصوص.