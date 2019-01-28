أستراليا – توج المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجيوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد أن تفوق على المصنف ثانيا الإسباني رافائيل نادال، اليوم السبت، بثلاث مجموعات دون رد.

ونجح الصربي من حسم المواجهة خلال ساعتين و4 دقائق لإنهاء المباراة، بواقع 6-3 و6-2 و6-3 والفوز باللقب السابع له في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها نادال نهائي بطولة في الغراند سلام، دون أن يتمكن من الفوز بأي مجموعة.

وحقق دجيوكوفيتش لقبه الـ15 في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، بواقع 7 ألقاب في أستراليا المفتوحة، ولقب وحيد في فرنسا المفتوحة “رولان غاروس”، و4 ألقاب في ويمبلدون، و3 ألقاب في أمريكا المفتوحة.

فيما فشل نادال في أن يصبح أول لاعب يتوج مرتين، على الأقل، في العصر الحديث، في جميع بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، إذ لم يسبق له التتويج بلقب البطولة الأسترالية سوى مرة واحدة.

المصدر: RT