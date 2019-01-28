ليبيا – وصل اللواء خليفة حسني رئيس جهاز المباحث العامة ” الأمن الداخلي ” التابع لرئاسة مجلس وزراء الحكومة المؤقتة إلى مدينة سبها اليوم الإثنين قادماً من مدينة بنغازي وذلك لتعزيز عمل الجهاز فى المنطقة الجنوبية .

وقال مصدر مسؤول من الجهاز فى تصريح لـ المرصد بأن هذه الزيارة تأتي للوقوف علي آخر المستجدات والوضع اﻻمني بمدينة سبها عقب إنطلاق عملية الجيش فيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية وعصابات المعارضة الأجنبية .

وأضاف ذات المصدر بأن اللواء خليفة حسني عقد فور وصوله إلى المدينة عدة إجتماعات أمنية منها إجتماعين مع مدراء فروع الجهاز فى سبها وبراك الشاطئ .

وكانت قوات الجيش قد تمكنت أمس الأحد من القضاء على واحد من أهم وأخطر المطلوبين الليبيين المنتمين لتنظيم القاعدة وهو عادل العبدلي المكنى ” أبوالزبير ” وهو أحد قادة مايسمى ” شورى بنغازي ” وأحد القادة الإرهابيين الليبيين العائدين من سوريا .

يشار إلى أن وفداً من الحكومة المؤقتة يضم وزير الداخلية إبراهيم أبوشناف وعدد من مسؤولي الحكومة ، كان قد وصل اليوم الإثنين إلى سبها وعقد عدة إجتماعات من بينها إجتماع مع آمر غرفة ” عمليات الكرامة الرئيسية ” اللواء عبدالسلام الحاسي .

المرصد – خاص