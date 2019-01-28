ليبيا – علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق عبدالمنعم اليسير أمس الاحد على إعلان رئيس مجلس الدولة خالد المشري استقالته من جماعة الإخوان المسلمين ، معتبراً أن الجماعة خدعت العالم والمسلمين والعرب أكثر من مرة فهم من بدأوا بالاغتيالات بأساليبهم وأفكارهم المختلفة.

اليسير قال خلال إستضافته عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن الإخوان المسلمين وبعد التعامل معهم عن قرب عبارة عن جماعة ضالة تجيز خداع من ليس منهم ومن داخلهم بغسل دماغه.

وتابع قائلاً :” أي شيء منهم يعتبر خداع ولا يصدق والأخطر من ذلك كل المحاولات التي يقومون بها يتبعها شيء خطير فعندما ننظر لبداية المؤتمر العام الاخوان المسلمين جاءوا بأشخاص قريبين منهم وليس منهم لكي يستملونه وأوصلوا المشري لرئاسة مجلس الدولة الذي يعد بالنسبه لهم إنجاز كبير وبما أن المشري تم انتخابه الآن يريدون منحه غطاء كامل حتى يستمر بالعمل تحتهم.”

وأكد على أن الهدف الأساسي وراء عدم إستمرار المشري في العمل على رأس مجلس الدولة وهو منتمي للجماعة، لا يعلمه إلا المجموعة السرية التي تحدث عنها في تصريحاته بأنها مجموعة سرية كلها تآمريه، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان ترتب حالياً أوراقها للمرحلة القادمة خاصة بعد أن أصبح المجتمع الليبي أكثر دراية بحقيقتهم في ظل معرفتهم بأن القوات المسلحة بطريقها للسيطرة على الجنوب.

عضو المؤتمر الوطني العام لفت إلى عدم وجود مصطلح الإستقاله في جماعة الإخوان المسلمين فهي نبضها وتصرفاتها وعلاقاتها لا تسمح لأي شخص بالإنفصال عنها وعلى سبيل المثال المشري حياته كلها مربوطة بالإخوان المسلمين، مبيناً ان إستعمال مصطلح”الإستقاله” هو تضليل لإعطاء صورة غير صحيحه على الجماعة.

وإستطرد حديثه موضحاً :” لو بالفعل كان المشري صادق في ترك الجماعة لكان وضح بالكامل ما الاسباب وما حدث خلال الـ 7 سنوات الماضية وما هو دور الجماعة في الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية وأنصار الشريعة ودورهم في دعم الإرهاب في سرت ودرنة وتوصيل السلاح للجماعات المقاتلة التي نراها الآن في مالي والاغتيالات من الضباط ورجال القضاء هذه الأشياء الجماعة لها علاقة وطيدة بجميع الجماعات الجهادية والسلاح والتمويل”.

ويرى إن جماعة الإخوان لو كانت جماعة مدنية وسياسية وتهتم بالبلاد وتريد بالفعل بناء دولة لنادت بالمصالحة الوطنية بدلاً من الخداع والكذب خلال أيام المؤتمر الوطني العام، موضحاً انها جماعة لا نية لها للسلم والسلام وأول من دعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف :”هذا التنظيم لا يقبل الخلاف والجماعة منظمة بشكل سري على هيئة مسؤولية وترجع هيكلتها التنظيمية للمسؤولية وهذا نفس الشيء لا يوجد فيها موضوع أنت معتدل أم غير معتدل الأغلبية من الاعضاء لا يعلمون بما يحدث في مكتب الإرشاد وما هي القيادات تأتيهم الإرشادات والنشرة أسبوعياً يوم الجمعة ويلتقوا تحت سرية لمناقشة ما هي المأرب والمؤامرات التي سيقومون بها، هذا هو وضع الجماعة”.

كما وصف عزم البرلمان على مناقشة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية بأنها خطوة بالإتجاه السليم، مشيراً إلى أن قانون العزل السياسي الذي صدر عن المؤتمر الوطني العام يتضمن مادة صريحة تمنع أي شخص ينتمي لأي تنظيم دولي يتخذ العنف من أساليبه لذلك من الواجب مواجهة هذا التنظيم على المستوى السياسي والاجتماعي.