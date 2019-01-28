المغرب – أعلن الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن توصله لاتفاق مع نظيره الأرجنتيني لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 26 مارس، في العاصمة الرباط.

وأضاف الموقع، أن مباراة الأرجنتين الودية تأتي ضمن استعدادات “أسود الأطلس” للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو القادم.

وسيخوض المنتخب المغربي هذه الودية، بعد 4 أيام فقط من مواجهته المرتقبة مع مالاوي، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا (مصر 2019).

المصدر: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم