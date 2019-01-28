ليبيا – أعلنت غرفة عمليات الكرامة عن مقتل الارهابي القيادي في تنظيم القاعدة عادل احمد العبدلي المكنى ابو الزبير الليبي ” أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة بمدينة سبها.

وفى إيجاز تلقته منها المرصد بوقت متأخر من مساء الأحد ، أكدت الغرفة بأن العبدلي من العناصر الارهابية الخطرة جداً وسبق وان انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله الى ليبيا سنة2004م وسجن في سجن ابو سليم .

وأضافت الغرفة بأن العبدلي خرج من السجن سنة 2011 وأصبخ من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الارهابيين بين سوريا وليبيا .

وأكدت الغرفة بأن للعبدلي علاقة تمتد الى جبهة النصرة بسوريا ويرتبط بالارهابي عبدالمنعم الحسناوي أبوطلحة الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الاسبوع الماضي ، بحسب نص ذات الإيجاز .

وكانت وسائل إعلام وصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي قد زعمت بأن إشتباكاً قد دار بين قوات الجيش وقبيلة التبو فى حي حجارة ، قبل أن تؤكد الغرفة بأنها إشتبكت مع مجموعة إرهابية أسفرت عن مقتل العبدلي .

المرصد – متابعات