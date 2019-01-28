ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الأحد الإجتماع الأول لمدراء فروع الديوان بالمنطقتين الوسطى والغربية لعام 2019 بحضور وكيل الديوان علاء الدين المسلاتي ومدراء الإدارات العامة الفنية والمكاتب.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للديوان عدداً من الموضوعات أهمها منهجية اعداد التقرير السنوي لعام 2018 حيث أكدت رئاسة الديوان على ضرورة إصدار التقرير العام في موعده المحدد ووفق الهيكلية الجديدة لديوان المحاسبة .

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن هذا الإجتماع يأتي في إطار المهام الموكلة إليه بموجب أحكام القانون رقم 19 لعام 2013 من أجل تحقيق رقابة فاعلة تهدف لحفظ وصون المال العام .