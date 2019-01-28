ليبيا – طالبت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة صحة الوفاق أمس الأحد بالتوقف عن استخدام صنفين من الدواء تنتجهما شركة جلفار بعد ورود تحذيرات من وزارة الصحة الإماراتية تقضي بسحب الصنفين من الأسواق العالمية.

مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج أصدر بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تعميماً أوضح فيه مطالبة وزارة الصحة الإماراتية بسحب عقار الأسبرين (Aspirin enteric coated tablet 81 mg) لعدم تطابقه مع ضوابط مجلس التعاون الخليجي الخاصة بثباتية المستحضر.

وحمل تعميم الصيدلة الثاني تحذيرًا من وزارة الصحة الإماراتية بوجود تلوث في صنف مضمضة فم نوع (Zordyl peppermint mouth wash) وصدور قرار من هيئة الغذاء والدواء السعودية بسحبه من الأسواق العالمية. وطالبت وزارة الصحة جميع مستخدمي الصنفين بالتوقف عن استخدامهما ومراجعة الطبيب لوصف دواء بديل.