ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين مع رئيس جمهورية النمسا ” الكسندر فان دير بيليين ” وقال المجلس بأن استقبالاً رسمياً جرى للسراج لدى وصوله إلى قصر رئاسة الجمهورية في العاصمة فيينا .

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل مساء أمس الأحد إلى العاصمة النمساوية في زيارة رسمية تستغرق يومين وفقاً لما أعلنه مكتبه الإعلامي الذي نشر صوراً للزيارة والإستقبال .

وفى إيجاز صحفي تلقته المرصد من مكتبه الإعلامي ، فقد عقد السراج والرئيس النمساوي اجتماعاً ثنائياً ، عرض خلاله الأول لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا كما عبر عن تقديره لدعم النمسا لحكومة الوفاق وللمسار الديمقراطي، وحرصها على مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة ، وذلك على حد تعبيره .

وأكد السراج أن الوضع في ليبيا يتجه بصفة عامة نحو التحسن وإن حكومته تدعم مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة التي تفضي إلى انتخابات تجرى في إطار دستوري سليم، وأكد بأن خيار الانتخابات الذي سبق وأن طرحه عام 2017م يعد من وجهة نظره المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة.

من جانبه رحب الرئيس النمساوي بزيارة السراج الرسمية إلى بلاده، مؤكداً دعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وأعرب عن حرص النمسا على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقيات التعاون معها التي تشمل مجالات حيوية متعددة.

وتطرق الاجتماع إلى قضية الهجرة غير الشرعية حيث اتفق السراج والرئيس النمساوي على ضرورة اعتماد معالجة شاملة للمشكلة بأبعادها المختلفة الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وأن لا يقتصر الحل على الجانب الأمني رغم أهميته.

وكان السراج أجرى في وقت سابق محادثات مع مستشار النمسا ” سبستيان كورتس ” شارك فيها عدد من وزراء ومسؤولي الحكومة النمساوية، ووزير خارجيته محمد سيالة ومستشاره السياسي طاهر السني والقائم بالأعمال الليبي جلال العاشي.

وتناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، والنفط والمعادن، والبناء والتشييد والصناعة، ودعم قطاع الكهرباء، وإمكانية تدريب الكوادر الليبية بمختلف التخصصات في النمسا إضافة إلى تبادل الخبراء.

كما تم بحث إمكانية الاستفادة من قدرات النمسا في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار المشترك في هذا المجال .

واتفق الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم التي تشمل المجالات السابقة، من خلال آلية تضعها اللجان الفنية في البلدين .

وطالب السراج خلال الاجتماع بعودة سريعة للبعثة الدبلوماسية لجمهورية النمسا إلى العاصمة طرابلس، وعودة الشركات النمساوية للعمل من جديد في ليبيا،وتعهد الجانب النمساوي بالعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد أخر اتفق الجانبان على أهمية التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتهريب و الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توحيد الرؤية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وتحدث السراج إلى وسائل الاعلام حيث قدم ملخصاً لنتائج مباحثاته مع كل من الرئيس والمستشار النمساوي وما تم التوصل إليه من اتفاق على تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين البلدين والسارية المفعول وتلبية احتياجات ليبيا في قطاع الخدمات.

وقال رئيس المجلس الرئاسي : “اننا نتطلع إلى شراكة حقيقية بين ليبيا والنمسا تترجم إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين”.

وأوضح السراج لوسائل الاعلام بأن ليبيا تمر بوضع استثنائي وتواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وتحتاج في هذا الظرف إلى دعم الأصدقاء، وإلى أن يتحقق الاستقرار وتستعيد البلاد عافيتها .

وختم مؤكداً بأن “ليبيا تمتلك من المقومات الاقتصادية والاستراتيجية ما يمكنها من تحقيق النهضة والمساهمة الإيجابية في الحفاظ على السلام والأمن بالمنطقة”. وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات