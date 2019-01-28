ليبيا – شدد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشا آغا على ضرورة الإهتمام بشريحة المحامين ورجال القضاء لما لهذه المهنة من إحترام وتقدير في إرساء دعائم الحق والقانون داخل ربوع البلاد.

وفى إيجاز صحفي تلقته المرصد من المكتب الإعلامي للداخلية، فقد جاء ذلك خلال زيارة قام بها باشاآغا إلى نقابة محامي طرابلس صباح اليوم الاثنين فى مقرها بالعاصمة.

وكان في إستقبال باشاآغا نقيب وأعضاء نقابة محامي طرابلس بينهم جمعة أعتيقية وعبدالحفيظ غوقة ومحمد العلاقي وعدد من ضباط مديرية أمن طرابلس .

وفي إجتماع عقده باشاآغا مع نقيب وأعضاء نقابة المحامين ، إستعرض نقيب وأعضاء النقابة عدد من المواضيع الهامة التي تمس مجالات القانون والقضاء وحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة أن باشاآغا طمأن نقيب وأعضاء النقابة بأن وزارة الداخلية ستقف معهم في حلحلة عديد المشاكل التي يواجهها المحامون والقضاء والمختصين بحقوق الإنسان.

وأشارت الداخلية إلى أن باشاآغا أكد في كلمته بالإجتماع بأن الوزارة تولي إهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان من خلال مكتب حقوق الإنسان الذي تم إستحداثه مؤخراً ضمن إدارات ومكاتب وأقسام الوزارة ، وذلك بحسب نص ذات الإيجاز.

المرصد – متابعات