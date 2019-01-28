القدس – اقتحم عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عن حزب “الليكود”، الحاخام يهودا غليك، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقال فراس الدبس، مسؤول الاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن “غليك اقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من اليهود المتطرفين، وتجول في باحات المسجد الأقصى قبل المغادرة”.

واعتاد غليك أن يقتحم المسجد الأقصى شهريا، كان آخرها في الشهر الماضي.

وسمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/ تموز 2018، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر.

ولكن الشرطة السرائيلية سمحت لاحقا للسياسيين الإسرائيليين، باقتحام المسجد الأقصى مرة شهريا، بعد التنسيق معها.

وأُصيب غليك، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بعد تعرضه لإطلاق نار، من قبل الفلسطيني معتز حجازي، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية في منزله بالقدس الشرقية في اليوم التالي.

ولكن غليك استمر في اقتحاماته للمسجد، بعد تعافيه من إصابته الخطيرة التي أبقته في المستشفى لأسابيع.

وغليك هو من أبرز الداعين إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو الى وقفها.