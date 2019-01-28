ليبيا – أصدر مجلس الحكماء والأعيان وشيوخ القبائل التابع لمنطقة العوينات ببلدية غات جنوب غرب البلاد بياناً بشأن الأوضاع في الجنوب أعلنوا فيه تأييدهم للعملية العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة منه ، أكد مجلس الحكماء والأعيان وشيوخ القبائل بالعوينات وهم من ” الطوارق والأهالي ” والمكونات الأخرى متابعتهم الإنتصارات المتواصلة التي قالوا بأن الجيش الليبي يحققها فى المنطقة .

وأعلن مجلس الحكماء والأعيان فى العوينات تأييدهم لعمليات الجيش حتى القضاء على الإرهاب ودحر العصابات وهزيمتهم وتطهير الجنوب من كافة أشكال الإجرام والظواهر السلبية.

وأضاف : ” نعلن دعمنا الكامل لعمليات الجيش الليبي وقرار القائد العام للقوات المسلحة بشأن تطهير الجنوب الغربي ونتمنى لهم النصر المؤزر على قوى الظلم والحرابة في الجنوب .

وفى ختام بيانهم ، ناشد حكماء وأعيان وشيوخ قبائل العوينات كل القوى الفاعلة إلى الإلتفاف حول قوات الجيش في هذه المهمة ليعم الأمن والأمان ربوع الجنوب ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات