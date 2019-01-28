فنزويلا – دعا رئيس برلمان فنزويلا المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، اليوم الاثنين، أنصاره للتظاهر والنزول إلى الشوارع يومي الأربعاء 30 يناير والسبت 2 فبراير.

وقال غوايدو في فيديو على صفحته بـ “تويتر”: “يوم الأربعاء ستجرى تظاهرة كبيرة، وأنا أحث الشعب الفنزويلي على الخروج إلى الشوارع.. نلتقي يوم الأربعاء”.

وأضاف: “الهدف من هذا الإجراء هو النضال من أجل تلقي المساعدات الإنسانية، والنضال ضد من يغتصبون السلطة، ومن أجل حقوق الإنسان”

وتابع، “ستجرى تظاهرة أخرى يوم السبت”.

ونصّب رئيس البرلمان، المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد يوم الأربعاء الماضي. واعترفت به فورا الولايات المتحدة وبعض الدول السائرة في ركبها.

كما أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف به كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.

ولكن روسيا والصين وتركيا والمكسيك وكوبا ودول أخرى أعلنت دعمها للرئيس نيكولاس مادورو، باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد.

المصدر: نوفوستي