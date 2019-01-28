تركيا – أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنّ تركيا ستؤسس هذا العام قاعدتها العلمية المؤقتة في القطب الجنوبي، على أنّ تؤسس القاعدة الدائمة في العام القادم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أوقطاي، في لقائه مع الفريق التركي الذي سيجري الرحلة الثالثة للقارة القطبية الجنوبية يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال أوقطاي: أجرينا رحلتان علميتان إلى القارة القطبية الجنوبية باستئجار سفن من دول أخرى، إن شاء الله العام القادم سنجهز سفينتنا الخاصة بريادة من قيادة القوات البحرية التركية، ونقوم برحلتنا الرابعة إلى القارة.

وأضاف: “سنؤسس هذا العام قاعدتنا المؤقتة في القطب الجنوبي وهدفنا المقبل تأسيس قاعدة دائمة “

وكشف أوقطاي عن هدفهم في تحويل تركيا من صفة مراقب إلى مستشار في نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية الذي يتضمن 53 بلدًا 29 منهم يحمل صفة مستشار.

وتتواصل الاستعدادات بشكل مكثف قبيل انطلاق الرحلة العلمية التي تأتي ضمن “مشروع إقامة قاعدة علمية تركية بالقطب الجنوبي/ أنتاركتيكا” الذي يتم بالتنسيق مع مركز الأبحاث القطبية التابع لجامعة إسطنبول التقنية (حكومية)، وبرعاية من رئاسة الجمهورية ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.

وتؤشر هذه الرحلة الجديدة الهادفة لإنشاء القاعدة العلمية في القطب الجنوبي، إلى تثبيت أقدام تركيا في القارة البيضاء ودخولها بشكل قوي كعضو فعال في نادي أنتاركتيكا.

الأناضول