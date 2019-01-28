الإمارات العربية – حجز المنتخب الياباني مقعده في المباراة النهائية لكأس آسيا في الإمارات بعد فوزه الكبير على نظيره الإيراني 3 -0، اليوم الاثنين، على ملعب “هزاع بن زايد” بنادي العين.

أحرز ثلاثية الساموراي الياباني، كل من يويا أوساكو “هدفين” في (د.56 و67 من ركلة جزاء) وجينكي هاراغوتشي في (د.90+2).

وسيواجه الفريق الياباني في النهائي الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع قطر والإمارات المضيفة، يوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 فبراير، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

المصدر: RT