الدنمارك – توج المنتخب الدنماركي، امس، بلقب كأس العالم لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه، بعد تنظيمه للحدث بمشاركة ألمانيا في نسخة المونديال الـ26.

وتغلب المنتخب الدنماركي على نظيره النرويجي في المباراة النهائية بنتيجة 31 – 22 في مباراة مثيرة فرض فيها أصحاب الأرض سيطرتهم على أغلب أوقاتها.

وحسم المنتخب الدنماركي الشوط الأول بفارق كبير وهو 7 أهداف بنتيجة 18 – 11، وسط حالة غريبة من التراجع من جانب النرويج الذي قدم بطولة رائعة.

وفي الشوط الثاني، واصلت الدنمارك عرضها الحماسي والقوي لتحسم اللقاء بفارق 9 أهداف مع نهاية المباراة.

بهذه النتيجة، خسرت النرويج المباراة النهائية للبطولة للمرة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام فرنسا “المنظم” أيضًا في بطولة 2017 بنتيجة 26 – 33.

وتعد فرنسا أكثر من توج بالبطولة في 6 مناسبات، يليها السويد ورومانيا ولكل منهما 4 ألقاب.