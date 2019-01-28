ليبيا – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تهدف إلى مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا وأيضا دعم المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار لها.

الرئيس الفرنسي كشف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الاثنين بحسب صحيفة “اليوم السابع” أن بلاده تبادلت الآراء مع مصر قبل الإعلان عن بعض الفعاليات والمؤتمرات لدعم المصالحة فى ليبيا.

وأضاف ماكرون :”سمحنا بتعزيز بداية مصالحة فى ليبيا وسوف نستمر للتقدم فى هذا الاتجاه بالتعاون مع غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة”.