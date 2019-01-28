ليبيا – إجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف أمس الأحد بمقر المديرية في العزيزية مع رؤوساء الأجهزة الأمنية ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة وبحضور عميد بلدية العزيزية وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية الأوضاع الآمنية وتشكيل لجان حصر العمالة الوافدة وذلك تنفيذاً للاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية.

وأكد مدير الأمن بأن هدف المديرية الحفاظ على الأمن والإستقرار وضبط المطلوبين وتطبيق القانون وبأن المديرية على إستعداد تام للتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمناطق المجاورة.