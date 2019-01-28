ليبيا – تنفيذاً للقرار الصادر عن رئيس مصلحة المطارات بشأن إعفاء محمد مسعود الرضا من مهام مدير مطار اوباري المدني وتكليف محمد علي ميلاد بدلاً عنه تم أمس الاحد مراسم تسليم المدير الجديد لمهام عمله.

اللجنة المكلفة باجراءات التسليم والاستلام بين المذكورين أعلاه والمشكلة برئاسة عبدالرحمن ابراهيم قامت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمصلحة المطارات باتمام الاجراءات اللازمة لذلك وبحضور رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال.

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وأثنى بيت المال بدوره على الجهود التي بذلها المدير السابق طيلة فتره توليه لمهام عمله، متمنياً التوفيق والسداد للمدير الجديد في مهامه وأن يكون له دور إيجابي في إعادة تأهيل المطار واستئناف الرحلات منه في القريب العاجل.