ليبيا – تابع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الإثنين ماتم اعداده بخصوص الترتيبات المالية لعام 2019 خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري وكلا كل من وزارة المالية والتخطيط بحضور مندوبين عن ديوان المحاسبة.

الاجتماع ناقش بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق تقديرات وزارة المالية لأبواب الترتيبات المالية الاربعة والتأكيد على الإجراءات المساندة والتي تضمن الصرف والتحصيل بما فيها تفعيل دور المراقب المالي العام وربط إدارات مصلحة الضرائب والجمارك بمنظومة إلكترونية موحدة.

وناقش المجتمعون آلية البحث على مصادر تمويل الميزانية قبل تقدير الانفاق حيث إستعرضت وزارتي المالية والتخطيط مراحل إعداد الترتيبات المالية وتقديراتها.

وبدوره،شددمعيتيق على ضرورة إعادة تقديرات بعض البنود الخاصة بالانفاق حسب الإيرادات المتوقعة خلال هذه السنة حيث تم الإتفاق على عقد اجتماعات مكثفة للإنتهاء من إعداد الترتيبات المالية وتقديمها للمجلس الرئاسي في أقرب وقت.