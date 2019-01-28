ليبيا – افتتحت في طرابلس أمس الاحد فعاليات الدورة التدريبية فى مجال التوعية والتثقيف الانتخابي والتي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتشرف عليها المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

الدورة تستمر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية لمدة ثلاث أيام في إطار بناء قدرات منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية بالمفوضية وتمكين الكوادر الوطنية العاملة في المجال التوعوى الانتخابي من وضع الخطط وتصميم وتنفيذ أنشطة المختلفة ذلك استعداداً للاستحقاق الانتخابي القادم.

وتناولت فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية نشاطات تفاعلية للمشاركين قدمتها سامية المحجوب من منظمة ايفس كما استعرضت مدير الشؤون القانونية الاء محمد بتقديم نظرة عامة حول الاطار القانونى الخاص بعملية الاستفتاء مبينة فيه النصوص القانونية المنظمة لعملية الانتخاب.