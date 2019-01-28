ليبيا – أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم الإثنين وصول أول شحنة من أدوية مكافحة داء اللشمانيا للسيطرة على إنتشار مرض اللشمانيا الجلدي.

المنظمة أوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن الشحنة وصلت بدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة الطارئة، لافتةً إلى أن هناك زيادة كبيرة في المصابين بهذا المرض في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن مركز مكافحة الامراض قد أعلن اليومين الماضيين عن وصول عدد الحالات المصابة بمرض اللشمانيا في ليبيا إلى 5000 حالة منهم حالتين في العاصمة طرابلس ، محذراً من الانتشار السريع للمرض في ظل نقص الادوية المخصصة لعلاجه.