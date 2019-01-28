إسبانيا – عزز قائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، صدارته لقائمة الحذاء الذهبي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات أوروبا الكبرى.

وسجل ميسي الهدف الثاني لفريقه في مباراة أمس الأحد أمام الجار جيرونا، والتي انتهت لصالح البلوغرانا بهدفين نظيفين، رافعا رصيده إلى 19 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الليغا وأوروبا على حد سواء.

وحل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني برصيد 18 هدفا.

فيما يأتي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الثالث برصيد 16 هدفا، ولديه فرصة سانحة لزيادة غلته من الأهداف عندما يستضيف الريدز على ملعبه ليستر سيتي بعد غد الأربعاء ضمن الجولة الـ24 من البريميرليغ.

المصدر: وكالات