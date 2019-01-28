واشنطن تهدد برد قاس على أي عنف ضد دبلوماسييها أو المعارضة في فنزويلا

واشنطن تهدد برد قاس على أي عنف ضد دبلوماسييها أو المعارضة في فنزويلا

الولايات المتحدة – هددت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بالرد على استخدام أي نوع من العنف والتخويف بحق دبلوماسييها في فنزويلا أو المعارضة في هذه البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، عبر تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “إن أي نوع من العنف أو التخويف بحق الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين أو الزعيم الديمقراطي لفنزويلا، خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية ذاتها سيمثل عبثا جديا بسيادة القانون وسيلقى ردا بالغا”.

من جهة أخرى، أشار بولتون إلى أن “دعم كوبا للحرس الأمني لمادورو وقواته المسلحة وسيطرتها عليهما أمر معروف جيدا”.

ويأتي هذا التهديد على خلفية تقارير إعلامية أفادت اليوم الأحد بتنفيذ مجموعة مسلحين من مؤيدي الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هجوما على أنصار المعارضة في مدينة ماراكايبو أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة غوايدو، الذي أقالته مؤخرا المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) ليعلن نفسه الثلاثاء الماضي رئيسا انتقاليا لفنزويلا متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية “ديمقراطية” بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي وسط أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها الدولة رفقة مظاهرات واسعة ضد السلطات.

المصدر: RT