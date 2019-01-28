ليبيا – أجرى أعضاء من قسم حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين زيارة للمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي.

أعضاء البعثة أطلعوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل على أوضاع النزلاء الإنسانية وبرنامج الرعاية الصحية والاجتماعية داخل المؤسسة.

وأستمع وفد البعثة إلى شرح وافٍ من قبل مديرها حول التحديات التي تواجه سير العمل بالمؤسسة وسبل تذليلها وصولاً إلى أفضل المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال والتشريعات النافذة ذات الصلة.

وعلى هامش الزيارة، التقى الوفد برئيس جهاز الشرطة القضائية لبحث جملةً من المواضيع الهامة التي تعني بالمؤسسات الإصلاحية وتطوير قدرات الجهاز والعاملين به.