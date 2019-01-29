السعودية – ظلل اللون الأخضر 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، مع عودة صعود أسعار النفط بعد فرض أمريكا عقوبات على فنزويلا.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: كان هناك نشاط إيجابي في 6 بورصات عربية، بالتزامن مع مكاسب النفط وأيضا استمرار مارثون النتائج السنوية.

وبحلول الساعة (14:39 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.08 بالمائة أو ما يعادل 65 سنتاً إلى 60.58 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.98 بالمائة أو ما يعادل 51 سنتاً إلى 52.5 دولارا للبرميل.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: نعتقد أن الأسواق ستشهد تحسناً ملحوظاً في الجلسات القادمة، خصوصا مع توالي إعلانات الشركات عن التوزيعات النقدية السنوية.

وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.47 بالمائة إلى 1385 نقطة، بدعم من مكاسب أسهم البنوك مع صعودها بنسبة 26 بالمائة.

وارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.44 بالمائة إلى 13971 نقطة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.39 بالمائة إلى 5415 نقطة، وصعد المؤشر العام بنحو 0.15 بالمائة إلى 5185 نقطة، فيما انخفض المؤشر الرئيس بنحو 0.35 بالمائة إلى 4766 نقطة.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.3 بالمائة إلى 4172 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية مثل “عمان للاستثمار” بنسبة 5.06 بالمائة و”جلفار للهندسة” بنسبة 4.2 بالمائة و”الخليجية للاستثمار” 3.5 بالمائة.

وارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.26 بالمائة إلى 1950 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.48 بالمائة، في مقابل تراجع الخدمي والصناعي بنحو 0.17 بالمائة و0.07 بالمائة على التوالي.

وربحت بورصة قطر ما نسبته 0.17 بالمائة إلى 10722 نقطة، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مع ارتفاع عدة قطاعات يتصدرها البضائع بنسبة 2.4 بالمائة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.49 بالمائة إلى 8581 نقطة، إثر عمليات جني أرباح على أسهم المصارف والمواد الأساسية.

وفي الإمارات، نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.36 بالمائة إلى 5033 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والطاقة.

فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.19 بالمائة إلى 2566 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار في مقابل ارتفاع العقار.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.47 بالمائة إلى 1385 نقطة.

مصر: بنسبة 0.44 بالمائة إلى 13971 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.39 بالمائة إلى 5415 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.3 بالمائة إلى 4172 نقطة

الأردن: بنسبة 0.26 بالمائة إلى 1950 نقطة.

قطر: بنسبة 0.17 بالمائة إلى 10722 نقطة.

وانخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.49 بالمائة إلى 8581 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.36 بالمائة إلى 5033 نقطة.

دبي: بنسبة 0.19 بالمائة إلى 2566 نقطة.