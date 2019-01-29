القاهرة – شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أن لجنة حقوق الإنسان العربية، كآلية للميثاق العربي لحقوق الإنسان، تعد لبنة هامة في منظومة حقوق الإنسان العربية، وثمرة لجهد توافقي بين الدول الأعضاء يتوجب العمل على دعمها وتطويرها وتوفير ما يلزمها من موارد لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.

وأكد في كلمته التي ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية في افتتاح الدورة الخامسة للجنة حقوق الإنسان العربية المخصصة لمناقشة (التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين) – أننا في حاجة إلى مزيد من العمل والجهد لترسيخ وتدعيم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي لاسيما وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة وشديدة التعقيد، ولا سبيل لذلك سوى بتعزيز العمل المشترك والتنسيق المحكم والتشاور المستمر على جميع المستويات. وكلنا ثقة بأن لجنة حقوق الإنسان العربية لن تألوا جهدًا في سبيل الانخراط في هذه الجهود.