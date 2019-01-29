ليبيا – تمكن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي أمس الإثنين من ضبط شخص يشتري العملات الأجنبية بصكوك مزورة.

مديرية أمن بنغازي أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى ورود معلومات لقسم البحث الجنائي مفادها قيام شخص بالتردد على سوق العملات الأجنبية بالسلماني وشرائه العملة بصكوك مصدقة مزورة.

وأضافت المديرية أنه بمجرد التأكد من هوية المتهم من خلال كاميرات المراقبة بالسوق تم القبض عليه من خلال كمين مُحكم حيث ضبط برفقته اربع صكوك مصدقة جاهزة للصرف ودفتر صكوك وختم مخصص لمصرف الوحدة بالمدينة.

مديرية أمن بنغازي أكدت بأنه تم إحالة المتهم للجهات المختصة بعد اجراء الاجراءات القانونية اللازمة لاتمام اجراءات التحقيق معه.