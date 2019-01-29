الدنمارك – تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى عالميا، كأقل البلدان فسادا حول العالم، بينما جاءت الصومال بالمرتبة الأخيرة، في تقرير سنوي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية.

وجاء في تقرير بعنوان “مؤشر مدركات الفساد 2018″، أن الدنمارك حصلت على 88 بالمائة في المؤشر، تلتها نيوزلاندا في المرتبة الثانية بـ87 بالمائة.

في المقابل، تذيلت الصومال الترتيب العالمي من أصل 180 اقتصادا يتضمنها التقرير، بحصولها على 10 بالمائة، وسوريا في المرتبة قبل الأخيرة بـ 13 بالمائة.

ووفق التقرير، كانت أعلى الدرجات على مستوى المناطق، من نصيب منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المعدل فيها 66 درجة.

فيما ظهرت أدنى الدرجات في منطقة إفريقيا بمعدل 32 درجة، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بمعدل 35 درجة.

وقالت منظمة الشفافية، في بيان لها الثلاثاء، إن تقرير هذا العام يكشف الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال، يساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم.

ومنذ 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدما في درجاتها بالمؤشر، من بينها إستونيا وكوت ديفوار؛ في حين سجلت 16 دولة تراجعا ملحوظا، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.

عربيا، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها قطر فيما جاءت العربيّة السعودية في المركز الخامس.

ويستند المؤشر على 13 استطلاعا وتقييما للفساد، أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة).