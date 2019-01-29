ليبيا – أجرت صحيفة العرب اللندنية فى عددها 11243 الصادر اليوم الثلاثاء ، حواراً مطولاً مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تركز حول الأوضاع في بلاده لكنه رأى من خلاله ليبيا كعنصر محدد في محيط تونس الإقليمي.

وأحد السبسي بأن ليبيا بالنسبة لتونس شيء هام بل وحيوي وقال : ” ونحن دائما نقول ليبيا وتونس شعب واحد في دولتين. تربطنا علاقات مميزة تاريخيا. وعندما انهارت الدولة الليبية تضررت بلادنا ” .

وأكد السبسي رغبة تونس في عودة الدولة الليبية وقال : ” نعمل من أجل ذلك ، لكن عن طريق ليبي-ليبي ودون تدخلات خارجية لأن هذه التدخلات هي التي عقّدت الأوضاع. وقد أخذنا مبادرة ثلاثية، تونس ومصر والجزائر، من أجل تحقيق ذلك، كما أن المبعوث الأممي يقوم بمجهود جيد، لكن ذلك غير كاف والوضع مازال غير مستقر”.

ودعا الرئيس التونسي الأووروبيين إلى ترك الليبيين ليجدوا الحل بأنفسهم مع الأمم المتحدة”. لكن الصحفي المحاور سأله كيف يتركونها في حالها حيث يختلط السياسي بالميليشياوي .

أجاب السبسي : “صحيح، لكن هذه مسألة وقت. وعندما تتدخل الدول ستطول المدة أكثر. والمسألة في ظل التدخلات الأممية مازالت تحت السيطرة ” .

وقال الرئيس التونسي بأن بلاده تضررت كثيرا لأنه كان لديها معاملات كثيرة مع ليبيا كما أنها تضررت بسبب الخطر الإرهابي.

وختم فى هذا الصدد قائلاً : ” ما دام الوضع على حاله فسيأتينا الإرهابيون من هناك، وإن كانوا ليسوا ليبيين بل تونسيين ، مثلا العمليات الإرهابية الثلاث الكبرى التي شهدتها تونس في سنة 2015 كان مصدرها ليبيا”.

المرصد – متابعات